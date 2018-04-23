Сазонов: политическая система Украины - вечная борьба за влияние

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Изменения в Конституцию являются наиболее оптимальным вариантом для Украины для сбалансирования взаимоотношений между ветвями власти, а именно — решения вопроса исполнительной власти. Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

В качестве примера моделей исполнительной власти он привел западные страны. По словам спикера, там, где есть монарх, там нет президента. Потому что очень часто президент выполняет ту функцию, которую, условно, в северных странах выполняет монарх: как символ государства, как гарант безопасности, гарант Конституции. Но исполнительная власть осуществляется через премьер-министра, который избирается в парламенте. А мы вариант, как в США, когда президент и возглавляет исполнительную власть.

Реальны ли изменения политической системы в стране, и при каких условиях это может произойти, в эфире радиостанции Голос Столицы предположил политолог Кирилл Сазонов.

А вы согласитесь с тем, что изменения в Конституцию являются наиболее оптимальным вариантом для Украины для сбалансирования взаимоотношений между ветвями власти?

— Да, безусловно. И Парубий — не первый, кто об этом говорил. Об этом раньше говорил премьер Гройсман. Об этом на совете премьеров говорил Яценюк. То есть, на самом деле, в Украине ситуация не совсем нормальная. Допустим, в США исполнительную власть возглавляет президент, и все. То есть вертикаль власти существует нормальная. Есть модель западных стран, где президент действительно представляет государство, служит гарантом конституции, но вся исполнительная власть замыкается на премьер-министре, как например в Германии. В этом есть логика. Обе системы работают эффективно. Неэффективно они работают, когда мы пытаемся их совместить, как в Украине. То есть, когда у нас и премьер возглавляет исполнительную власть, и президент тоже пытается её возглавлять. Это приводит к ситуации, когда у семи нянек дитя без глаза, и перетягивание каната, и конфликты неизбежны.

Вспомним апогей этой истории: это президент Ющенко и премьер Тимошенко, когда они отбирают друг у друга самолеты, когда один собирает совещание, другая собирает на другую встречу губернаторов. То есть вот этот постоянный конфликт, и ни о какой стратегии развития не может идти речи, речь не может идти даже о тактике, потому что сиюминутная борьба за влияние, за популярность, ревность, обиды. Мы думали, что после Революции достоинства уже будет политика все-таки нового качества, политики будут более ответственными. Но мы увидели, как Банковая буквально сразу начала атаковать премьера Яценюка. Мы думали, может просто Порошенко его не любит, но поменяли премьера на того, которого Порошенко хотел, на Гройсмана, и вот опять самостоятельность премьера раздражает президента. То есть дело уже не в личностях, конфликт заложен в системе. Когда нет четкого разграничения полномочий, естественно, эту систему надо менять.

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Какая система нам подошла бы лучше — что реализована в США, или немецкая?

— Как я уже говорил, любая из систем лучше, чем попытка сделать из них коктейль, но, на мой взгляд, Украина все-таки, по ментальности, по истории своей, более склонна к демократии. То есть сильная президентская власть — это не наша модель, не то, что украинцы воспринимают. Нам гораздо лучше подходит парламентско-президентская республика, где исполнительная власть все-таки сосредоточена в руках правительства и главы правительства.

Почему такие мысли возникают сейчас, за год до выборов президента? А там и выборы в парламент не за горами.

— На самом деле, об этом говорили и раньше. Но сейчас это опять стало очень актуальным, потому что нам выбирать президента, выбирать ВРУ, и опять становится ключевой цена вопроса. Кто будет иметь больше полномочий, за что стоит бороться, кто будет победителем. Опять-таки, риск, что президентом при нынешних полномочиях резко придет человек, склонный к авторитаризму, то есть, условно говоря, та же Тимошенко, которая предпочитает все контролировать в ручном режиме, это определенные риски и для политиков, и для бизнеса. Поэтому опять стал актуальным вопрос, как создать систему противовесов и рабочую структуру в государстве.

А от разговоров к делу могут перейти? Насколько реальны такие изменения политической системы в Украине, и при каких условиях это может произойти?

— Пробовали уже несколько раз перейти к этому варианту, но каждый раз все упиралось в президента, независимо от фамилии, и в его фракцию в ВРУ. То есть, если Порошенко согласится на окончании первого срока поступиться частью полномочий и фактически отдать исполнительную власть премьеру, то все получится моментально. Но поскольку Порошенко твердо рассчитывает на второй срок, то боюсь, что он будет всячески этому сопротивляться. Хочется быть оптимистом и верить, что депутаты понимают свою ответственность, понимают, что это важно для страны, все-таки к этому решению придут. И в БПП тоже не в восторге, может быть, они не уверены, что Порошенко победит во второй раз, и таким образом постараются подстраховаться, сосредоточив власть в парламенте. То есть, могут возникнуть обстоятельства, страхи, ситуативные союзы, ради которых депутаты, большинство проголосует за это. Против будут выступать те, кто твердо намерен стать президентом, и намерен сосредоточить всю власть. То есть, это лидеры президентской гонки сейчас.

Сбалансирование взаимоотношений между представителями и ветвями власти — это проблема политической модели управления или это проблема исключительно политиков?

— Это системная проблема, проблема модели. Тут дело совершенно не в персоналиях. Даже ангел, святой политик, став президентом, и такой же святой политик, став премьером, через три месяца начнут спорить о своем влиянии, о квотах на министерства, о принятии решений.

Сейчас говорят лишь о нескольких моделях, больше вариантов нет?

— Есть вариант вообще без президента обходиться. Есть вариант обходиться вообще без премьера, сосредоточив все на президенте. Вариантов есть масса. То есть все, что мы можем придумать, из истории человечества и других моделей, можно ввести монархию, конституционную монархию, или диктатуру. То есть вариантов масса. Но, попробовав всего понемножку, все-таки склоняемся к тому, что парламентско-президентская республика сейчас наиболее эффективна.