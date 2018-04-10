Невиновные в тюрьмах: Украине необходим новый УПК – эксперт

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, которые вступили в силу 15 марта, парализовали правоохранительную систему, о чем сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук. К своей публикации он прикрепил копию списка очереди на право подать ходатайство в Печерский районный суд. По его словам, это список ходатайств, которые "возможно будут рассмотрены 25 июня".

Отметим, 15 марта вступили в силу изменения в УПК, инициатором которых был депутат Верховной Рады Андрей Лозовой. Согласно им, следователи и прокуроры лишаются права самостоятельно назначать экспертизы, в том числе для установления причин смерти и размера материального ущерба.

Как новые изменения отразятся на работе правоохранительной системе и насколько эффективный ныне действующий УПК, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал эксперт Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко.

Действительно ли все так страшно и так плохо, как об этом заявляет генпрокурор? Действительно ли правоохранительная система парализована и впала в кому?

— Если говорить о реформировании, об изменении системы, то мы можем наблюдать, что у прокуратуры все же забирают надзорные полномочия, время от времени это происходит. Также еще не создано Национальное бюро расследований, которое необходимо создать для того, чтобы расследовать дела, которые подследственны именно Национальному бюро расследований.

Однако, прокуратура, на мой взгляд, и не действовала в таком виде, как должна действовать от имени государства. Например, поддержание обвинения в суде со стороны прокуратуры вызывает огромную критику. Например, у нас сейчас есть ряд дел, которые подлежат пересмотру, и в нашей стране нет процедуры исправления судебных ошибок. Все эти дела, по которым следователь прокуратуры проводил расследование.

Во всех этих делах прокуратура осуществляла надзор за соблюдением законности во время досудебного расследования, во всех этих делах прокуратура осуществляла надзор за судебным расследованием и поддерживала при этом обвинение в суде. И прокуратура осуществляла надзор за исполнением наказания.

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То есть, фактически пересмотры этих дел, на мой взгляд, блокируются и блокировались прокуратурой. И у нас есть целый ряд таких вопросов, которые необходимо решить. На мой взгляд, реформа должна начинаться с исправления судебных ошибок. У нас есть ряд людей, которые отбывают наказание, в том числе, и пожизненное лишение свободы, абсолютно без вины, без шансов на пересмотр своего дела правдивым судом.

В прокуратуре жалуются, что полноценно работать не дают именно те изменения в УПК, которые были приняты Радой в конце прошлого года. Насколько этот фактор действительно мешает работе правохранителей?

— На самом деле изменения в УПК, которые время от времени происходят, действительно сделали УПК настолько размытым, настолько неэффективным в своей работе, что эксперты высказываются на предмет того, что уже необходимо написать новый УПК. И именно подойти к этому вопросу очень ответственно и скрупулезно.

Если Рада не отменит эти изменения в УПК, какие могут быть последствия?

— На самом деле мы видим… Я так скажу, доверие к прокуратуре полностью нивелировано. И заслужить это доверие можно реально какими-то определенными такими шагами. Вот я, например, не видел от генпрокурора Юрия Витальевича каких-то шагов навстречу тому, чтобы прокуратура стала действительно государственной структурой, которая вызывает доверие в обществе.

Действительно, прокуратура — это очень мощный орган государственной власти. Поддержание обвинения в суде — это, на мой взгляд, одна из ключевых функций прокуратуры, и я полагаю, что все-таки нужно вернуться к тому, чтобы написать новый УПК и поставить точки во всех этих нюансах, о которых идет речь.

То есть, не просто вносить изменения постоянно в него, а полностью новый документ написать?

— Да, написать новый УПК, учитывая все изменения, которые произошли.

Как долго готовятся такие масштабные документы, как новый УПК?

— На самом деле, такие документы разрабатываются, возможно, годами в экспертных группах, а тем более, если это публичное обсуждение, то действительно создание такого документа происходит не так просто и не так быстро.

В украинских реалиях как это обычно происходит? Даже если сегодня заявят о создании нового УПК, то за год вряд ли успеют его подготовить? Потом выборы.

— Мы можем наблюдать, как принимаются наши законы. И, как вы говорите, публичное обсуждение далеко не во всех законах происходит. Есть ряд законов, которые вообще не подлежат обсуждению.

Можно вспомнить, как назначили самого генпрокурора, как изменялся закон о ГПУ, как размывались положения в этом законе, и лицо, не имеющее юридического образования, абсолютно уже на законных основаниях было назначено генпрокурором.

Поэтому у меня нет абсолютно никаких иллюзий по поводу обсуждения и необходимых всех этих вещей для принятия законопроекта. И я не знаю, как будет происходить это все в дальнейшем.

Когда эти поправки только в ступали в силу, было очень много шума в СМИ, что якобы из-за этих поправок с 15 марта будут очень осложнены похороны людей, которые умерли своей смертью. Насколько действительно в этой сфере есть проблемы?

— Вы, наверное, говорите о так называемых поправках Лозового. Действительно, очень часто вносятся изменения, абсолютно необдуманные, абсолютно нелогичные. Если мы посмотрим, сколько принимают законов в нашей Верховной Раде, то, наверное, ни один парламент в мире не принимает такого количества решений.

Но что касается самой этой ситуации, есть проблемы с похоронами или нет?

— Эксперты говорят, что да, действительно, будут существовать проблемы с захоронением. И вот я наблюдаю за экспертным обсуждением, есть очень критические замечания в этот адрес.

Какие именно?

— Для того, чтобы похоронить человека, нужно будет обращаться за специальным решением на захоронение. А это может привести к тому, что труп может несколько дней лежать без этого разрешения. И возникают сложности в этом вопросе.

Сейчас правоохранители говорят о том, как плохо будет, если эти изменения в УПК не будут отменены. Почему все эти вещи не обсуждаются, когда изменения в законодательство только готовятся?

— Потому что у нас так и принимаются законы, что некоторые законы мы даже не видим, как они проходят через Раду. Так же были приняты изменения, которые позволили в пенитенциарной системе учредить следственный отдел. Сейчас рассматривают представление уполномоченного по правам человека в КСУ о неконституционности этой нормы.

Так вот, в законе о ВСП каким-то образом появилась норма, которая касается следствия в пенитенциарной системе в переходных положениях. Какое отношение имеет следственный отдел к абсолютно другому закону?

И у нас куча таких законов, которые непонятно каким образом попадают в парламент, непонятно, каким образом они проходят комитеты или вовсе не проходят комитеты, и голосуются тоже непонятно каким образом. То есть, у нас творится что-то непонятное в Раде, и непонятно, как голосуются законы.

К слову, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Денис Монастырский высказал мнение, что новые нормы УПК могут остановить досудебное следствие в стране.

А вот политический эксперт Янина Соколовская полагает, что изменения в УПК дают Генпрокуратуре новый шанс проявить себя.