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    Андрей Диденко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Блокпост Правого сектора на Житомирской трассе
    Юрист: у ПС нет права требовать на блокпостах документы
    10:23 14.07.2015
    562Мукачево: столкновения с участием "Правого сектора"
    Юрист Харьковской правозащитной группы Андрей Диденко подчеркнул, что юридически нет таких документов, которые бы предусматривали действия по обустройству ПС блокпостов.
    Правый сектор установил блокпост на Житомирской трассе
    "Правый сектор" не имеет права устанавливать блокпосты по стране – юрист
    10:11 14.07.2015
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    Из-за событий в Мукачево бойцы "Правого сектора" начали устанавливать на дорогах страны свои блокпосты. Однако эксперты сомневаются в законности таких действий, поскольку бойцы этого формирования не входят в состав Нацгвардии или ВСУ.
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    19:15 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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