Новый УПК ввергнет всю правоохранительную систему в хаос - Луценко

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Исправленный Уголовно-процессуальный кодекс, который вступает в силу 15 марта, создает кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на заседании парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

По его словам, поправки в УПК, внесенные Верховной Радой, создают три существенные проблемы для правоохранительных органов: вводят возможность обжалования подозрения; делают необходимым получать судебные разрешения на проведение всех экспертиз; резко ограничивают сроки производств.

Луценко добавил, что ситуацию усугубляет так называемый закон "маски-шоу стоп". Он требует от судьи не просто принимать решение о следственных действиях, но и зачитывать на видео его текст. Из-за большого количества таких решений это может вызвать огромные очереди и задержки следствия.

По мнению генпрокурора, эти проблемы объясняются непрофессионализмом авторов поправок и парламентского комитета по вопросам правовой политики и правосудия, который их согласовывал.

Луценко говорит, что ситуацию может исправить только комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, а ситуация, когда другие комитеты вносят такие изменения, неприемлема, ведь они не уполномочены менять КПК.

Глава ГПУ попросил председателя комитета Андрея Кожемякина поставить на голосование его предложение — пакет изменений в кодекс, наработанных "целой рабочей группой", которые способны исправить Уголовно-процессуальный кодекс.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины (относительно усовершенствования механизмов обеспечения задач уголовного судопроизводства)" №5610.