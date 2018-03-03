Изменения в УПК по деятельности полиции: перспективы решений

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что если в Уголовный процессуальный кодекс до 15 марта не будут внесены изменения, то работа правоохранительной системы будет парализована. Глава ведомства напомнил, что в октябре 2017 года парламент принял закон, который запустил судебную реформу. Документ внес изменения в ряд законодательных актов, в том числе и в Уголовный процессуальный кодекс.

По словам Князева, в законен много технических ошибок, которые не дадут работать правоохранительным органам. Закон вступит в силу 15 марта, а значит осталось меньше двух недель, чтобы исправить ошибки.

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Действительно ли эти изменения сильно повлияют на работу правоохранителей и почему нардепы поддержали документ с уймой технических ошибок, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал депутат парламента, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Валерий Карпунцов.

(текст публикуется на языке оригинала)

З 15 березня, якщо нічого не змінити в українському законодавстві, може наступити певний колапс у роботі правоохоронної системи. Що саме необхідно змінити? Чи є вже відповідні законопроекти у ВР?

— Так, дійсно, законопроекти є. Князєв був присутній на засіданні комітету законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, і безпосередньо два законопроекти були. Був законопроект Антона Геращенка і законопроект колеги Сотник з групою народних депутатів. Більше того, Геращенко зняв свій законопроект для того, щоб не створювати конкуренції і щоб була можливість швидше внести зміни до законодавства. Колективний законопроект Сотник з народними депутатами був підтриманий комітетом для того, щоб була можливість внести у залу.

Знаєте, шуткують, що адвокати зі слідчими б'ються за чергу на отримання ухвал по експертизах, по різних речах. Дійсно коефіцієнт корисної дії слідчого різко падає, якщо йому по півдня стояти в черзі в суді по елементарних питаннях. Звичайно, якщо експертиза стосується прав людини, так, нехай суд вирішує. А якщо там технічна річ, у нас є вибір установ, які роблять це, і є конкуренція, і може й адвокат паралельно звертатися, якщо він заперечує, навіщо обмежувати саме зверненням до суду? Питання строків. У відомій поправці Лозового досить жорстко встановлюються строки досудового розслідування, пред'явлення підозри. Якщо формально не витримуються ці строки, а вони великі, то потрібно закривати провадження. Для того, щоб зрозуміли, є підозрюваний, є злочин, є підозрювана особа, є шкода, особа починає переховуватися, їй формально не вручили підозру і потрібно закривати провадження, тому що так говорить закон. І таких начебто дрібних речей багато. Начебто вони і справедливі, з одного боку, думаєш, щоб не зловживали, щоб швидше розслідували, а з іншого боку, чорт у деталях. І ці деталі, на жаль, можуть призвести до колапсу. Про цей колапс і говорить Князєв.

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Чи дійсно все настільки страшно?

— Так, так воно і відбувається. Але це неправильно. Але я вам скажу, досить скоро, я впевнений, що будуть навіть громадяни збиратися на мітинги, щоб прокуратурі повернули деякі повноваження. Тому що громадянин раніше мав право безкоштовно звернутися за захистом своїх прав. У половині випадків не вирішувалося, але в якихось речах вирішувалося. Зараз прокуратура не має можливостей, це не про загальний нагляд йдеться, це йдеться про представництво і про можливість громадянину безоплатно надати допомогу. Безоплатна правова допомога, яку робить Мінюст, вже майже не діє. Мита збільшили вже з судовою реформою, адвокатські послуги дорогі, логістика змінилася, тобто, добратися до суду при об'єднаннях не кожному по силі. І набір цих усіх перепон до судочинства дає громадянину усвідомлення того, що він не захищений. І зараз ще і поліція не буде нічого розслідувати, бо який сенс? Внесли у ЄРДР, почали розслідувати, не встигли — хтось подався у біга, затягнули з експертизами, все, треба закривати. Не буде мотивації розслідувати злочини.

Князєв каже, що необхідно внести ці зміни до 15 березня. Чи встигнуть народні депутати щось із цим зробити?

— У нас наступний тиждень пленарний. Але ж ще треба підписати голові ВР, відправити на підпис президенту, підписати президенту і опублікувати у офіційному виданні. Тобто, там не тільки проголосувати треба. Більше того, це ж у першому читанні. Це за основу і в цілому потрібно приймати, якщо не буде претензій жодного депутата в залі. Така регламентна норма. Природно, що у того ж Лозового чи в інших колег з фракції Радикальної партії, які відстоюють пропозицію, вважають її правильною, і кажуть, що нічого страшного не буде, мабуть, будуть заперечення. Я не думаю, що це все буде легко, і всі будуть плескати в долоні. Згадайте закон Савченко, як всі стрибали і казали, що це прогресивна річ, а потім швидко ще вище стрибали, щоб швидше внести зміни, бо повиходили гвалтівники і вбивці.

Ви кажете, що наступний тиждень пленарний, але на сайті ВР вказано, що з 5 до 9 березня робота в комітетах.

— З 5 по 9 у комітетах? Змінили розклад, я не звернув уваги. Я так розраховував, що наступний — пленарний. Бачите, Ви мене підправили. Я зараз передивлюся. Видно, ці зміни перед тим засіданням вносили, змінили календарний план.

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Як так відбувається, коли народні депутати спочатку за щось голосують, а потям з'ясовується, що проголосували щось не те, і це терміново необхідно змінювати?

— Популізм — наше все, і те, що гарно сприймається на слух, те треба і підтримувати, не вчитуючись. Деякі читають, але підтримують завдяки тому, що це модно і популярно, деякі не читають, і, на жаль, таких досить багато. Деякі махнули рукою і не читають, тому що як такого парламентаризму у нас немає, і виключно політичні домовленості формують порядок денний. Тобто, є декілька факторів. Але в сумі вони дають отой результат, про який Ви кажете зараз.

Напомним, ранее эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Денис Монастырский заявил, что новые нормы УПК могут остановить досудебное следствие в стране.