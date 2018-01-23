Граната сейчас чаще применяется бандитами, чем пистолет - Шабовта

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 19 января, в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой погибли два человека, а трое оказались на больничной койке. Около 15:30 участковый и двое оперативников выехали на вызов. По полученной информации на ул. Новосельского находился разыскиваемый за хулиганские действия с применением огнестрельного оружия Дорошенко. Злоумышленник, увидев полицейских, застрелил своего сообщника и открыл огонь в сторону правоохранителей. Сотрудник муниципальной охраны, оказавшийся рядом с местом событий, бросился на помощь и получил ранение. Раненый участковый вызвал помощь по телефону.

Прибывшие на вызов бойцы спецподразделения застрелили преступника. Им оказался 57-летний Валентин Дорошенко, который, по версии правоохранителей, являлся якобы пророссийским активистом. Во время проверки по указанному адресу были задержаны еще двое ранее судимых людей. Полицейские проверяют их причастность к стрельбе. Злоумышленник стрелял из самодельного пистолета-пулемета. В сумке погибшего, обнаружили четыре осколочные гранаты. К счастью, он их не успел применить.

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В понедельник, в Бердянске, оперативников прибывших по адресу в ходе отработке территории один из уголовных элементов встретил с гранатой в руке. Когда не удалось убежать, он ее взорвал и погиб, но и уложил в больницу трех полицейских.

Как считает эксперт по безопасности Сергей Шабовта, ни усиление ответственности за нападения на правоохранителя, ни дополнительная подготовка полицейских лишними не будут.

"В большинстве стран мира нападения на полицейского при исполнении обязанностей — тяжкое преступление. И в США, и в странах Европы за это серьезно наказывают. И это нормально. Уголовный мир всегда должен помнить о мере ответственности. Конечно, это сложно отнести к сумасшедшим как одесский стрелок Дорошенко, он явно психопат и никто не оценил степень его опасности и пошли просто так. С другой стороны в Бердянске такая же ситуация, приехали задерживать уголовника и он взорвал себя и ранил полицейских. Но есть же технические средства, которые снижают риск поражения. Нужно учитывать, что граната сегодня чаще применяется, чем огнестрельное оружие — фактор поражения больше, как в Днепре было, когда полицейских забросал гранатами, и не требует профессиональной подготовки. Не надо учиться стрелять, правильно обращаться с оружием. Профессионализм действий, тактическая подготовка, защита и прочее у полицейских напрочь отсутствует", — подчеркивает Сергей Шабовта.

Руководство полиции должно сделать выводы, если они хотят сохранить своих сотрудников, подчеркивает эксперт. Но ничего не делает. Даже после истории с Княжичами ничего не произошло, никто не наказан и до сих пор не понятно, зачем полиция друг в друга начала стрелять. Сегодня бояться надо полицейских, которые действуют неправомерно, а сложных ситуаций стараются избегать, как в случае в радикалами.

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