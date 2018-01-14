СМИ сообщили о жестоком убийстве литовского добровольца АТО в Британии

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. На британском острове Гернси был сожжен автомобиль литовца Мика Альпса, который помогал украинским военным и воевал в составе 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Об этом сообщили на странице батальона в Facebook.

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"Есть потери… В центре Европы − на островах Британии Гернси произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской Добровольческой Армии друга Мика Альпса, который был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет. Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона", − говорится в сообщении.

В полиции на Facebook сообщили, что 8 января на острове был найден сгоревший автомобиль с останками человека. Также появилось сообщение, что разыскивается 33-летний Микус Альпс, об исчезновении которого стало известно 10 января. Отмечается, что инциденты могут быть связаны между собой.

facebook.com/aratta.uda Мик Альпс

По данным ТСН, Альпс имел в городе Гернси небольшой собственный бизнес по утилизации машин. Мужчина систематически привозил подержанные авто украинским солдатам на фронт. Друзья погибшего в Украине подчеркнули, что в последнее время Мик получал много угроз.

Сообщается, что на днях волонтер должен был везти в Украину очередную машину, и в этот раз попросил военных встретить его на границе, потому что уже боялся за свою жизнь.

Ранее в украинской армии разгорается громкий скандал — представители так называемого "Грузинского легиона", входящего в виде третьей роты в 25-й батальон 54-й отдельной механизированной бригады, заявили о выходе полного состава подразделения из рядов ОМБР.