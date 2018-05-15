наверх
15.05.201809:07
Курсы валют НБУ
  • USD26.17- 0.03
  • EUR31.37+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Днепре обстреляли магазин

    (обновлено: )16301
    По данным местного издания, выстрел прогремел в Днепре через несколько минут после того, как продавец закрыла дверь магазина. Очевидцы утверждают, что на месте были два парня, один из них стрелял.
    Стрельба в Днепре
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Неизвестный выстелил в витрину цветочного магазина в Днепре, пострадавших нет, сообщает Информатор.

    Инцидент произошел около 22:20 в понедельник.

    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников
    Украинцам пускают кровь в городах и селах... повсеместно

    Как сообщил лейтенант патрульной полиции Денис Махота, на линию "102" поступила информация, что на улице Глинки неизвестный выстрелил в витрину.

    "Приехав на место, факт стрельбы подтвердился — след от пули есть. Вряд ли это травматическое оружие, так как гильзы на месте не было. Первоначальную ориентировку дали, как выглядит человек. Сейчас ждем видео с камеры, чтобы передать информацию для отработки и задержания неизвестного", — рассказал он.

    По словам продавщицы цветов, выстрел произошел через несколько минут после того, как она закрыла дверь магазина.

    "Когда я вышла на улицу посмотреть, кто стрелял, девушки, которые были неподалеку, сказали, что возле магазина было двое парней, стрелял один из них. Я сразу же позвонила хозяйке магазина", — сообщила она.

    dp.informator.ua
    На месте стрельбы в Днепре

    Накануне полицейские открыли стрельбу при задержании грабителей в Одессе, один правоохранитель ранен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Василий Марущинец
    Скандал в МИДе: украинского консула обвинили в антисемитизме
    Протесты против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим
    Открытие посольства США в Иерусалиме: столкновения
    На месте ДТП с участием детской футбольной команды в Белоруссии
    ДТП с украинскими футболистами в Белоруссии
    Победительница Евровидения рухнула с лестницы
    Евровидение-2018: победа Израиля