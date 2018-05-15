В Днепре обстреляли магазин

КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Неизвестный выстелил в витрину цветочного магазина в Днепре, пострадавших нет, сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 22:20 в понедельник.

Как сообщил лейтенант патрульной полиции Денис Махота, на линию "102" поступила информация, что на улице Глинки неизвестный выстрелил в витрину.

"Приехав на место, факт стрельбы подтвердился — след от пули есть. Вряд ли это травматическое оружие, так как гильзы на месте не было. Первоначальную ориентировку дали, как выглядит человек. Сейчас ждем видео с камеры, чтобы передать информацию для отработки и задержания неизвестного", — рассказал он.

По словам продавщицы цветов, выстрел произошел через несколько минут после того, как она закрыла дверь магазина.

"Когда я вышла на улицу посмотреть, кто стрелял, девушки, которые были неподалеку, сказали, что возле магазина было двое парней, стрелял один из них. Я сразу же позвонила хозяйке магазина", — сообщила она.

dp.informator.ua На месте стрельбы в Днепре

Накануне полицейские открыли стрельбу при задержании грабителей в Одессе, один правоохранитель ранен.