В Умани душевнобольной забил до смерти двух прохожих - СМИ

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Умани Черкасской области произошло резонансное преступление, душевнобольной мужчина забил до смерти двух прохожих.

Как стало известно из собственных источников hromadske-uman, неуравновешенный агрессивный мужчина двигался от "Софиевки" к центральному рынку, бросаясь на прохожих. Он бил всех без разбора, одна женщина получила смертельные травмы и погибла. Так же от травм скончался и мужчина.

Злоумышленника задержали прохожие.

"Удивляет тот факт, что в обоих случаях гибели людей полиция по вызову реагировала со значительной задержкой. Также непонятно, как удалось злоумышленнику пройти через весь город, не попав в поле зрения правоохранителей", — сообщает портал.

Об убийце известно лишь, что он имеет психические расстройства. Детали трагедии выясняются.

Напомним, в Белгород-Днестровском в Одесской области при стрельбе погиб 24-летний парень.