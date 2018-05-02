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    В Умани душевнобольной забил до смерти двух прохожих - СМИ

    (обновлено: )41022
    По информации СМИ, психический больной мужчина избивал прохожих, от тяжелейших травм скончались мужчина и женщина.
    Полицейские
    npu.gov.ua

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Умани Черкасской области произошло резонансное преступление, душевнобольной мужчина забил до смерти двух прохожих.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    Как стало известно из собственных источников hromadske-uman, неуравновешенный агрессивный мужчина двигался от "Софиевки" к центральному рынку, бросаясь на прохожих. Он бил всех без разбора, одна женщина получила смертельные травмы и погибла. Так же от травм скончался и мужчина.

    Злоумышленника задержали прохожие.

    "Удивляет тот факт, что в обоих случаях гибели людей полиция по вызову реагировала со значительной задержкой. Также непонятно, как удалось злоумышленнику пройти через весь город, не попав в поле зрения правоохранителей", — сообщает портал.

    Об убийце известно лишь, что он имеет психические расстройства. Детали трагедии выясняются.

    Напомним, в Белгород-Днестровском в Одесской области при стрельбе погиб 24-летний парень.

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