В Одессе ограбили и убили американского пастора - СМИ

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Полиция Одессы задержала двух подозреваемых в убийстве и ограблении американского пастора, сообщает украинское агентство "УНИАН".

По данным издания, на минувших выходных в Одессе были задержаны двое выходцев с Кавказа, которых подозревают в ограблении и убийстве священнослужителя – гражданина США.

По данным полиции, погибший проводил службу в местном храме. Его обнаружили мертвым в арендованном жилье в одном из районов Одессы.

"Мужчина был связан, на теле – следы пыток", — сообщил полицейский изданию. По предварительным данным, у пастора отобрали ценные вещи.

Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело и проводят расследование.

Напомним, в Белгород-Днестровском в Одесской области при стрельбе погиб 24-летний парень.