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    В Одессе ограбили и убили американского пастора - СМИ

    (обновлено: )34412
    По данным полиции, погибший проводил службу в местном храме. Его обнаружили мертвым в арендованном жилье в одном из районов Одессы.
    Нацполиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Полиция Одессы задержала двух подозреваемых в убийстве и ограблении американского пастора, сообщает украинское агентство "УНИАН".

    Национальная полиция Украины
    Украинское фото
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    По данным издания, на минувших выходных в Одессе были задержаны двое выходцев с Кавказа, которых подозревают в ограблении и убийстве священнослужителя – гражданина США.

    По данным полиции,  погибший проводил службу в местном храме. Его обнаружили мертвым в арендованном жилье в одном из районов Одессы.

    "Мужчина был связан, на теле – следы пыток", — сообщил полицейский изданию. По предварительным данным, у пастора отобрали ценные вещи.

    Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело и проводят расследование.

    Напомним, в Белгород-Днестровском в Одесской области при стрельбе погиб 24-летний парень.

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