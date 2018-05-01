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    "Варварское" нападение в Кабуле. США осудили убийство 29 человек

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    Соединенные Штаты решительно осуждают бесчувственное и варварское нападение в Кабуле, в результате которого погибли 29 человек и были ранены еще десятки, включая отважных журналистов и профессионалов из СМИ.
    На месте взрыва в Кабуле, 30 апреля 2018
    twitter.com/jawidomid

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. США решительно осуждают нападение в Кабуле, в результате которого погибли 29 человек, говорится в заявлении госсекретаря США Майк Помпео, распространенном во вторник.

    Кабул, Афганистан. Серия терактов. Видео
    Видеоканал The Caucasus Post на Youtube
    Девять журналистов погибли в результате теракта в Кабуле

    "Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее бесчувственное и варварское нападение в Кабуле, в результате которого погибли 29 человек и были ранены еще десятки, включая отважных журналистов и профессионалов из СМИ", — сказал он.

    Помпео выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и напомнил, что СМИ являются "краеугольным камнем демократии".

    "Несмотря на сегодняшнее нападение, медийная отрасль Афганистана в своем разнообразии будет идти дальше, в большой степени благодаря тем журналистам и профессионалам СМИ, которые трагически погибли при сегодняшнем нападении", — заявил Помпео.

    В понедельник утром в афганской столице городе Кабуле произошли два взрыва. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе девять журналистов, более 40 человек получили ранения.

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