"Варварское" нападение в Кабуле. США осудили убийство 29 человек

КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. США решительно осуждают нападение в Кабуле, в результате которого погибли 29 человек, говорится в заявлении госсекретаря США Майк Помпео, распространенном во вторник.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнее бесчувственное и варварское нападение в Кабуле, в результате которого погибли 29 человек и были ранены еще десятки, включая отважных журналистов и профессионалов из СМИ", — сказал он.

Помпео выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и напомнил, что СМИ являются "краеугольным камнем демократии".

"Несмотря на сегодняшнее нападение, медийная отрасль Афганистана в своем разнообразии будет идти дальше, в большой степени благодаря тем журналистам и профессионалам СМИ, которые трагически погибли при сегодняшнем нападении", — заявил Помпео.

В понедельник утром в афганской столице городе Кабуле произошли два взрыва. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе девять журналистов, более 40 человек получили ранения.