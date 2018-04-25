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    Военные сообщают о раненых и мощных обстрелах своих позиций в Донбассе

    Тема:

    Поможет ли Донбассу новое перемирие? (466)

    (обновлено: )28131
    В результате выполнения боевых задач девять украинских военных получили ранения. Еще двое защитников Украины - получили боевое травмирование.
    Зона проведения АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили, что зафиксировали в Донбассе 69 обстрелов своих позиций со стороны ополченцев за минувшие сутки, девять военных получили ранения.

    "В минувшие сутки боевики… совершили 69 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. В результате выполнения боевых задач девять украинских воинов получили ранения. Еще двое наших защитников — получили боевое травмирование", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации украинских силовиков в Facebook.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
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