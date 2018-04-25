Военные сообщают о раненых и мощных обстрелах своих позиций в Донбассе

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Украинские силовики заявили, что зафиксировали в Донбассе 69 обстрелов своих позиций со стороны ополченцев за минувшие сутки, девять военных получили ранения.

"В минувшие сутки боевики… совершили 69 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. В результате выполнения боевых задач девять украинских воинов получили ранения. Еще двое наших защитников — получили боевое травмирование", — говорится в сообщении пресс-центра спецоперации украинских силовиков в Facebook.

За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

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