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    Операция объединенных сил коснется всей территории Донбасса - Наев

    Тема:

    Поможет ли Донбассу новое перемирие? (465)

    (обновлено: )1311119
    По словам командующего Операцией объединенных сил в Донбассе Сергея Наева, "вся территория Донецкой и Луганской областей является зоной проведения операции".
    Командующий Объединенных сил (ООС) Сергей Наев
    УНИАН

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Зоной проведения Операции объединенных сил по защите суверенитета Украины, которая придет на смену Антитеррористической операции, станет вся территория Донецкой и Луганской областей, а не отдельные населенные пункты, как предусматривала АТО. Об этом заявил командующий операцией Сергей Наев, передает телеканал "Донбасс".

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    УНИАН
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    Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию Объединенных сил". Глава государства также напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".

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    По словам Наева, Донбасс будет разбит на две части — линию огня и безопасную местность.

    "Вся территория Донецкой и Луганской областей является зоной проведения Операции объединенных сил. Есть район боевых действий, который начинается от государственной границы Украины и имеет предел по нашим подразделениям на передней линии. От этой границы и к административным границам Донецкой и Луганской областей — зона безопасности", — рассказал заявил Наев.

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    Добавим, закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля. 

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