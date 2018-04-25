Операция объединенных сил коснется всей территории Донбасса - Наев

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Зоной проведения Операции объединенных сил по защите суверенитета Украины, которая придет на смену Антитеррористической операции, станет вся территория Донецкой и Луганской областей, а не отдельные населенные пункты, как предусматривала АТО. Об этом заявил командующий операцией Сергей Наев, передает телеканал "Донбасс".

Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию Объединенных сил". Глава государства также напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".

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По словам Наева, Донбасс будет разбит на две части — линию огня и безопасную местность.

"Вся территория Донецкой и Луганской областей является зоной проведения Операции объединенных сил. Есть район боевых действий, который начинается от государственной границы Украины и имеет предел по нашим подразделениям на передней линии. От этой границы и к административным границам Донецкой и Луганской областей — зона безопасности", — рассказал заявил Наев.

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Добавим, закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля.