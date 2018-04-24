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    В Мариуполе случайно нашли украденный 4 года назад АК-74 из военной части

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    Сотрудники полиции получили информацию о том, что в одном из гаражей может находиться огнестрельное оружие. Во время проверки правоохранители обнаружили автомат Калашникова, магазин с патронами и пистолет.
    В Мариуполе случайно нашли украденный 4 года назад АК-74 из военной части
    ГУНП

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Полицейские обнаружили автомат, магазин с патронами и пистолет в заброшенном гараже в Мариуполе, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции в Донецкой области.

    Оружие и боеприпасы, изъятые на КПВВ Майорск в Донецкой области
    Facebook Єгор Карпенко
    Задержание Рубана. Изъятый на КПВВ "Майорск" арсенал оружия и боеприпасов

    По данным ведомства, сотрудники полиции получили информацию о том, что в одном из гаражей может находиться огнестрельное оружие. Во время проверки правоохранители обнаружили автомат Калашникова (АК-74), магазин с патронами и пистолет.

    "Полицейские установили: изъятый ​​автомат был похищен в 2014 году из воинской части Национальной гвардии Украины в Мариуполе. Оружие спрятал 25-летний участник вооруженных формирований так называемой ДНР. По имеющейся информации, сейчас он скрывается на временно оккупированной территории", — говорится в сообщении ведомства.

    Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

    Напомним, ранее полицейские обнаружили под мостом в Черкасской области тайник боеприпасов, среди них — более двух килограммов взрывчатки.

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