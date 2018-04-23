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    Под мостом в Черкасской области обнаружили 2 кг пластида и гранаты

    (обновлено: )7101
    Сотрудники полиции изъяли более 2 кг взрывчатого вещества (пластид), пять гранатометных выстрелов ВОГ-17М, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 миллиметра к пулемету ДШК.
    Содержимое тайника с боеприпасами
    ГУНП в Черкасской области

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Полицейские обнаружили под мостом в Черкасской области тайник боеприпасов, среди них — более двух килограммов взрывчатки, сообщила в понедельник пресс-служба областного отделения Национальной полиции Украины.

    "Боеприпасы находились у автодороги под мостом на территории Тальновского района. Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции изъяли более двух килограммов взрывчатого вещества (пластид), пять гранатометных выстрелов ВОГ-17М, две гранаты РГД-5 с маркировкой и два запала к ним, 54 патрона калибра 12,7 миллиметра к пулемету ДШК", — говорится в сообщении на сайте Нацполиции.

    Правоохранители направили изъятые боеприпасы на соответствующие экспертизы. Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Принимаются меры по установлению происхождения боеприпасов и их владельца, сообщили в полиции.

    Ранее Служба безопасности Украины заявила об обнаружении пяти тайников с боеприпасами в районе проведения военной операции в Донбассе.

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