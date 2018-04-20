Нетрезвый священник за рулем переполошил всю полицию Ивано-Франковска - СМИ

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В ​​Ивано-Франковске полиция устроила погоню за священником, который в нетрезвом состоянии находился за рулем автомобиля Skoda, сообщает сайт "Галка" со ссылкой патрульную полицию.

По информации издания, вечером в 21:20 на перекрестке улиц Грушевского и Василиянок водитель автомобиля Skoda не остановился по требованию полиции.

Участие в погоне за нарушителем принимали несколько экипажей правоохранителей. Спустя некоторое время водитель Skoda столкнулся с грузовиком на перекрестке улиц Галицкая-Калужское шоссе и был вынужден остановиться.

Водитель имел признаки алкогольного опьянения. Он "надул" в драгер 1,19 промилле — пишет издание и отмечает, что он оказался священником из города Калуш.

Данное событие квалифицировали, как ДТП с пострадавшими, поскольку пассажирка Skoda получила травмы.

galka.if.ua ДТП в Ивано-Франковске

Ранее сообщалось, что во Львове полиция задержала водителя внедорожника Lexus GX470, который пытался скрыться от патрульных. По информации Управления Нацполиции во Львовской области, патруль заметил белый джип, который проехал на красный свет. После остановки пассажирка авто пыталась оправдать наушителя: "Сегодня мужчина именинник".