В Киеве нетрезвый атошник "заминировал" кинотеатр и оставил свои данные - СМИ

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 7 апреля, в Киеве "заминировали" кинотеатр "Лейпциг", сообщает Информатор.

Звонок поступил в Службу спасения около 20:18. Эвакуировали около 300 человек.

По словам полицейских, при минировании заявитель оставил свои контактные данные. По прибытию на место мужчина в нетрезвом состоянии подошел и поинтересовался, что произошло и показал удостоверение участника боевых действий. Правоохранители созванивались с заявителем по телефону, потом его отключили.

Когда нетрезвый мужчина подошел второй раз, то при нем обнаружили документы удостоверяющие личность. Данные совпадали с фамилией и именем звонившего на 102. На месте работают взрывотехники, дежурит расчет ГСЧС и медики. Предварительно, подозрительных предметов не обнаружено.

Информатор Нетрезвый атошник переполошил кинотеатр в Киеве

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, сообщившего о минировании здания Верховной Рады.