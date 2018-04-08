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    Происшествия

    В Киеве нетрезвый атошник "заминировал" кинотеатр и оставил свои данные - СМИ

    (обновлено: )5520
    По словам полицейских, при минировании заявитель оставил свои контактные данные. По прибытию на место мужчина в нетрезвом состоянии подошел и поинтересовался, что произошло и показал удостоверение участника боевых действий.
    Нетрезвый атошник переполошил кинотеатр в Киеве
    Информатор

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В субботу, 7 апреля, в Киеве "заминировали" кинотеатр "Лейпциг", сообщает Информатор.

    Место происшествия в Мюнстере
    @thedaniel3009
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    Звонок поступил в Службу спасения около 20:18.  Эвакуировали около 300 человек.

    По словам полицейских, при минировании заявитель оставил свои контактные данные. По прибытию на место мужчина в нетрезвом состоянии подошел и поинтересовался, что произошло и показал удостоверение участника боевых действий. Правоохранители созванивались с заявителем по телефону, потом его отключили.

    Когда нетрезвый мужчина подошел второй раз, то при нем обнаружили документы удостоверяющие личность. Данные совпадали с фамилией и именем звонившего на 102. На месте работают взрывотехники, дежурит расчет ГСЧС и медики. Предварительно, подозрительных предметов не обнаружено.

    Информатор
    Нетрезвый атошник переполошил кинотеатр в Киеве

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, сообщившего о минировании здания Верховной Рады.

    Информатор
    Нетрезвый атошник переполошил кинотеатр в Киеве

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