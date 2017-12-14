Полиция задержала мужчину, заминировавшего окно в Черниговской области

КИЕВ. 14 дек — РИА Новости Украина. В городе Новгород-Северск Черниговской области полиция задержала мужчину, установившего самодельное взрывное устройство на подоконник местной жительницы, сообщили в Нацполиции.

13 декабря в полицию обратилась взволнованная жительница Новгорода-Северского с сообщением, что на подоконнике своего дома она обнаружила подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

Первой на место происшествия прибыла группа реагирования патрульной полиции. После выяснения ситуации туда были направлены взрывотехники ГУНП и кинолог со служебно-розыскной собакой.

Также на месте преступления работали следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции в Черниговской области и Новгород-Северского отдела полиции.

Осмотрев находку, взрывотехники предварительно подтвердили, что это действительно самодельное взрывное устройство и оно представляет опасность.

Криминальная полиция сразу начала отрабатывать лиц, которые могли быть причастны к содеянному. В ходе проведенных комплексных розыскных мероприятий правоохранители вышли на местного жителя и задержали его.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина подорвал гранату возле банкомата в Херсоне.