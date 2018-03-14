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    В США полиция арестовала невесту за вождение в нетрезвом виде

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    По словам офицера полиции, на девушку в свадебном платье надели наручники и отправили в тюрьму. Невеста должна была сдать кровь на анализ, но в итоге провела там гораздо больше времени.
    В США невесту арестовали по пути на собственную свадьбу
    mirror

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В США полицейские штате Аризона арестовали 32-летнюю Эмбер Янг по пути на собственную свадьбу за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает Mirror.

    Пьяный львовский водитель сдал вместо анализов воду
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    По словам офицера, на девушку в свадебном платье надели наручники и отправили в тюрьму. Невеста должна была сдать кровь на анализ, но в итоге провела там гораздо больше времени.

    Полицейский утверждает, что Эмбер успела на церемонию бракосочетания.

    Фотографию с задержанной невестой стражи правопорядка выложили в интернет с надписью: "Не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения. "Пока смерть не разлучит нас" — не надо этому способствовать".

    Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии девушка скончалась через несколько часов после свадьбы.

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