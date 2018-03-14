В США полиция арестовала невесту за вождение в нетрезвом виде

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. В США полицейские штате Аризона арестовали 32-летнюю Эмбер Янг по пути на собственную свадьбу за вождение в нетрезвом состоянии, сообщает Mirror.

По словам офицера, на девушку в свадебном платье надели наручники и отправили в тюрьму. Невеста должна была сдать кровь на анализ, но в итоге провела там гораздо больше времени.

Полицейский утверждает, что Эмбер успела на церемонию бракосочетания.

Фотографию с задержанной невестой стражи правопорядка выложили в интернет с надписью: "Не садитесь за руль в состоянии алкогольного опьянения. "Пока смерть не разлучит нас" — не надо этому способствовать".

Ранее сообщалось, что в Новой Зеландии девушка скончалась через несколько часов после свадьбы.