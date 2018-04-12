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    В Киеве нетрезвый водитель возил пассажиров

    (обновлено: )59
    Отмечается, что о нетрезвом водителе в полицию сообщили пассажиры автобуса. Водителя с применением силы задержали полицейские.
    В Киеве задержали нетрезвого водителя
    Скриншот видео

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Киеве водитель автобуса № 45 перевозил пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии.

    Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

    В полиции о водителе сообщили пассажиры.

    "Около 14:00 на линию 102 поступил вызов о том, что водитель автобуса №45 находится в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили патрульные полицейские и подтвердили, что водитель имеет характерные признаки опьянения. Водительского удостоверения он не имел, а потом вообще закрылся в кабине и не реагировал на законные требования правоохранителей, в результате чего и был задержан", — сообщает портал.

    Ранее сообщалось, что в селе Семянивка Полтавской области автомобиль КРаЗ въехал в жилой дом.

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