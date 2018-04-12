В Киеве нетрезвый водитель возил пассажиров

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КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Киеве водитель автобуса № 45 перевозил пассажиров, находясь в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.

В полиции о водителе сообщили пассажиры.

"Около 14:00 на линию 102 поступил вызов о том, что водитель автобуса №45 находится в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили патрульные полицейские и подтвердили, что водитель имеет характерные признаки опьянения. Водительского удостоверения он не имел, а потом вообще закрылся в кабине и не реагировал на законные требования правоохранителей, в результате чего и был задержан", — сообщает портал.

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