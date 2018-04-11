В Николаеве виновник ДТП выпил водки на глазах полиции

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КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Утром в среду в Николаеве произошла авария: на пересечении ул. Кузнечной и Садовой столкнулись автомобили "ВАЗ-2107" и Chevrolet Aveo.

По имеющейся информации, водитель "ВАЗа" нарушил правила, не уступив дорогу при левом повороте, в результате чего в него врезалось Aveo. Машины получили значительные повреждения.

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"По прибытии на место происшествия полиции водитель "семерки" отказывался предъявлять права и техпаспорт, к тому же налицо у него были явные признаки алкогольного опьянения. В ответ на вопрос, употреблял ли он сегодня спиртное, водитель открыл заднюю дверь машины, достал наполовину опорожненную бутылку водки и начал пить из горла прямо на глазах у полицейских", — передают "Новости-N" подробности курьезного происшествия.

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