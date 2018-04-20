Полиция Львова устроила погоню за пьяным именинником на Lexus

Видео Патрульна поліція Львівської області

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Во Львове полиция задержала водителя внедорожника Lexus GX470, который пытался скрыться от патрульных.

По информации Управления Нацполиции во Львовской области, патруль заметил белый джип, который проехал на красный свет. После остановки пассажирка авто пыталась оправдать наушителя: "Сегодня мужчина именинник".

Водитель с явными признаками алкогольного опьянения, документов при себе не имел, требование инспектора выключить двигатель мужчина проигнорировал и снова начал движение, после чего началась погоня.

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Полицейские вызвали подмогу и создали беглецу искусственный затор на дороге, заблокировав его на обочине.

После задержания, 56-летнего нарушителя доставили в медицинское учреждение, где в результате освидетельствования полиция получила доказательства, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

На него составили протоколы за нетрезвую езду, за невыполнение требований об остановке и постановление за отсутствие документов. Теперь судьбу мужчины будет решать суд.

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