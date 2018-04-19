Охранник уволился, напился и поехал кататься по Одессе с мигалками

Правоохранители рано утром в четверг получили информацию, что в Приморском районе водитель автомобиля охранной фирмы грубо нарушает правила дорожного движения.

Мужчину задержали и доставили в специализированное медучреждение. Медики подтвердили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Установлено, что 32-летний мужчина накануне днем уволился из охранного агентства, самовольно воспользовался служебным авто, на котором скрылся в неизвестном направлении. На него составлены административные материалы по статье 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения).