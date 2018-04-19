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    Охранник уволился, напился и поехал кататься по Одессе с мигалками

    (обновлено: )7220
    Патрульные полицейские задержали бывшего сотрудника охранной фирмы, который после употребления алкоголя катался по Одессе на служебном автомобиле. Кадры задержания выложены на канале городской полиции в Youtube.
    Odesa Police/Youtube

    Правоохранители рано утром в четверг получили информацию, что в Приморском районе водитель автомобиля охранной фирмы грубо нарушает правила дорожного движения.

    Мужчину задержали и доставили в специализированное медучреждение. Медики подтвердили, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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    Установлено, что 32-летний  мужчина накануне днем уволился из охранного агентства, самовольно воспользовался служебным авто, на котором скрылся в неизвестном направлении. На него составлены административные материалы по статье 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения). 

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