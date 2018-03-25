В центре Киева трамвай "соскочил" с рельс в припаркованный Lexus

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В центре Киеве на улице Дмитриевской произошло ДТП при участии трамвая, который сошел с рельсов.

"ДТП в Киеве на ул. Дмитриевская: трамвай "соскочил" с рельс прямо в припаркованный Lexus. Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Ожидают патрульную полицию. Из-за происшествия движение трамваев по данному маршруту временно остановлено", — сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua На месте ДТП в Киеве

Ранее сообщалось, что крупное ДТП с участием фуры произошло на Надднепрянском шоссе в Гоолосеевском районе Киева.