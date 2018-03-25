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    В центре Киева трамвай "соскочил" с рельс в припаркованный Lexus

    (обновлено: )11830
    В центре Киева трамвай "соскочил" с рельс прямо в припаркованный Lexus. Автомобиль получил механические повреждения.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В центре Киеве на улице Дмитриевской произошло ДТП при участии трамвая, который сошел с рельсов.

    "ДТП в Киеве на ул. Дмитриевская: трамвай "соскочил" с рельс прямо в припаркованный Lexus. Автомобиль получил механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших. Ожидают патрульную полицию. Из-за происшествия движение трамваев по данному маршруту временно остановлено", — сообщает dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    Ранее сообщалось, что крупное ДТП с участием фуры произошло на Надднепрянском шоссе в Гоолосеевском районе Киева.

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