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    Происшествия

    Под Яготином фура сбила мужчину: голову нашли в 50 метрах от аварии

    (обновлено: )131
    Как уточняется, голову нашли в 50 метрах под отбойником. На трассе Киев-Харьков у Яготина мужчина перебегал дорогу прямо перед фурой.
    Аварийный знак на месте ДТП. Архивное фото
    Value Stock Images/EAST NEWS

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. На трассе Киев — Харьков у Яготина фура сбила перебегавшего дорогу мужчину. Об этом сообщает dtp.kiev на своей странице Facebook.

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    "Голову нашли в 50 метрах под отбойником. На трассе Киев-Харьков у Яготина мужчина перебегал дорогу прямо перед фурой. Водитель не сразу понял, что произошло, и протянул тело под колесами еще метров 100. Делаем выводы, товарищи пешеходы", — указано в опубликованном сообщении.

    Утром 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". По последним данным, в результате столкновения трех транспортных средств погибли десять человек

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