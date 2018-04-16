В Харьковской области мужчина зарубил арендатора топором

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. 59-летний житель Чугуева, который сдавал в аренду комнату в своей квартире, зарубил топором несговорчивого сожителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в Харьковской области.

Мужчина сдавал в аренду комнату в собственном доме. Однако отношения с жильцом не сложились, и хозяин собирался его выселить. Подыскивать себе другое помещение тот не торопился и, по словам обвиняемого, вел себя агрессивно.

После очередного конфликта, который возник между мужчинами во время совместных возлияний, хозяин решил избавиться от неудобного соседа. Когда квартиросъемщик уснул, несколько раз ударил его топором по голове.

А чтобы закрепить достигнутое — вонзил жертве нож в шею. От полученных травм 45-летний мужчина скончался на месте.

Коварного владельца недвижимости задержали и теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее СМИ сообщали, что во время потасовки возле общежития в Одессе мужчина неславянской внешности ударил студента ножом в грудь. От полученных ранений пострадавший умер на месте.