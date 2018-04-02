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    В Днепре убили сотни животных из Красной книги

    (обновлено: )14903
    Волонтер Людмила Шпитун сообщила, что массовое убийство летучих мышей произошло на улице Коробова, 8 в Днепре. Выжить удалось одной из них, ее отправят в Харьков.
    Летучие мыши, выброшенные с 16 этажа в Днепре
    facebook.com/shpitun.lyuda

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Несколько сотен летучих мышей, занесенных в Красную книгу Украины, убили в Днепре — находившихся в спячке животных выбросили с 16 этажа жилого дома, сообщила волонтер Людмила Шпитун.

    Массовое убийство произошло на улице Коробова, 8.

    "Убиты несколько сотен летучих мышек, этот вид занесен в Красную книгу! Мышки находились в анабиозе, по-простому "спали", кто и зачем разворошил их укрытие и безжалостно пошвырял с 16-го го этажа?! Среди этой горы трупиков разбившихся об асфальт и раскатанных машинами волонтерами Марией Кисяковой и Еленой Стельмах была обнаружена одна живая мышка", — написала она на своей странице в Facebook.

    facebook.com/shpitun.lyuda
    Летучая мышь, выброшенная с 16 этажа в Днепре

    По ее словам, выжившая мышь будет отправлена в Харьков, а "трупики также собраны и будут отправлены на экспертизу".

    Людмила Шпитун/Facebook, 1 апреля 2018

    Накануне жители микрорайона Стекловолокно в Бердянске Запорожской области обнаружили около 10 трупов бродячих животных, сложенных в одном месте вдоль дороги. Предварительно, их отравили.

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