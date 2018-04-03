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    В Одесской области трое парней зверски убили мужчину

    (обновлено: )14603
    Сейчас три человека задержаны, личность четвертого злоумышленника определили, принимаются оперативно-розыскные меры по его задержанию.
    На месте преступления в Одесской области

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Четырех парней 16-21 лет подозревают в убийстве и разбое на юге Одесской области. Полиция считает, что они вломились в дом 45-летнего мужчины и забили его до смерти. Трагедия произошла в селе Виноградовка, Болградского района. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Одесской области.

    "Придя к дому потерпевшего правонарушители, чтобы выманить хозяина на улицу, начали стрелять по окнам из травматического оружия. Когда мужчина вышел, его связали и затянули в дом, где начали бить, требуя денег. От полученных травм пострадавший погиб", – описывают случившееся правоохранители, добавляя, что из дома пропали золотые украшения, фотоаппарат, телевизор и музыкальная техника.

    "Сейчас три человека задержаны, личность четвертого злоумышленника определили, принимаются оперативно-розыскные меры по его задержанию", – заявил глава ГУНП Одесской области Дмитрий Головин.

    В полиции сообщили, что преступление удалось раскрыть за несколько часов, у подозреваемых даже нашли имущество убитого.

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