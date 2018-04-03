В Одесской области трое парней зверски убили мужчину

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Четырех парней 16-21 лет подозревают в убийстве и разбое на юге Одесской области. Полиция считает, что они вломились в дом 45-летнего мужчины и забили его до смерти. Трагедия произошла в селе Виноградовка, Болградского района. Об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции Одесской области.

"Придя к дому потерпевшего правонарушители, чтобы выманить хозяина на улицу, начали стрелять по окнам из травматического оружия. Когда мужчина вышел, его связали и затянули в дом, где начали бить, требуя денег. От полученных травм пострадавший погиб", – описывают случившееся правоохранители, добавляя, что из дома пропали золотые украшения, фотоаппарат, телевизор и музыкальная техника.

"Сейчас три человека задержаны, личность четвертого злоумышленника определили, принимаются оперативно-розыскные меры по его задержанию", – заявил глава ГУНП Одесской области Дмитрий Головин.

В полиции сообщили, что преступление удалось раскрыть за несколько часов, у подозреваемых даже нашли имущество убитого.