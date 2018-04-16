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    В Киеве пьяный автомойщик угнал и устроил ДТП на джипе Медведчука - СМИ

    (обновлено: )73704
    В понедельник утром на улице Мостицкой в ​​Киеве работник автомойки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль Mercedes-Benz G-класса.
    В Киеве пьяный работник автомойки угнал авто Медведчука - СМИ
    "Эспрессо ТВ"

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Пьяный работник автомойки угнал Mercedes Виктора Медведчука — представителя Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе, лидера общественного движения "Украинский выбор — право народа", сообщило в понедельник агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    "Эспрессо ТВ"
    В Киеве пьяный работник автомойки угнал авто Медведчука - СМИ

    "В понедельник утром на улице Мостицкой в ​​Киеве работник автомойки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал автомобиль Mercedes-Benz G-класса. По информации собеседника агентства, автомобиль, который оставила на автомойке Оксана Марченко, принадлежит ее мужу Медведчуку", — говорится в сообщении агентства.

    "Эспрессо ТВ"
    В Киеве пьяный работник автомойки угнал авто Медведчука - СМИ

    Кроме того, по данным источника, во время движения мойщик не справился с управления и совершил ДТП без пострадавших. Сотрудники полиции задержали правонарушителя.

    Ранее сообщалось, что в Луцке столкнулись два маршрутных такси. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них в больнице.

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