Крупное ДТП в Одессе: внедорожник перевернул автомобиль ГСЧС

Пресс-служба управления патрульной полиции

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на улице Ришельевской внедорожник Infiniti протаранил служебное авто Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Думская".

Как стало известно, авто ГСЧС спешило на место масштабного пожара в ресторане "Песок" с включенными проблесковыми маячками.

По словам очевидцев, в результате столкновения легковушка спасателей вылетела на тротуар и перевернулась.

Сообщается, что в авто находились два сотрудника ГСЧС, водитель машины пострадал, его забрали в больницу.

Пресс-служба управления патрульной полиции В Одессе внедорожник перевернул автомобиль ГСЧС

Из-за ДТП движение по улице Ришельевская затруднено.

Напомним, в Одессе на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана горит ресторан "Песок".