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    Крупное ДТП в Одессе: внедорожник перевернул автомобиль ГСЧС

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    По словам очевидцев, в результате столкновения легковушка спасателей вылетела на тротуар и перевернулась. В авто находились два сотрудника ГСЧС, водитель машины пострадал, его забрали в больницу.
    В Одессе внедорожник перевернул автомобиль ГСЧС
    Пресс-служба управления патрульной полиции

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на улице Ришельевской внедорожник Infiniti протаранил служебное авто Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Думская"

    Как стало известно, авто ГСЧС спешило на место масштабного пожара в ресторане "Песок" с включенными проблесковыми маячками.

    По словам очевидцев, в результате столкновения легковушка спасателей вылетела на тротуар и перевернулась.

    Сообщается, что в авто находились два сотрудника ГСЧС, водитель машины пострадал, его забрали в больницу.

    Пресс-служба управления патрульной полиции
    В Одессе внедорожник перевернул автомобиль ГСЧС

    Из-за ДТП движение по улице Ришельевская затруднено.

    Напомним, в Одессе на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана горит ресторан "Песок".

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