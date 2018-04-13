Крупное ДТП в Одессе: внедорожник перевернул автомобиль ГСЧС

Пресс-служба управления патрульной полиции
КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В Одессе на улице Ришельевской внедорожник Infiniti протаранил служебное авто Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Думская".
Как стало известно, авто ГСЧС спешило на место масштабного пожара в ресторане "Песок" с включенными проблесковыми маячками.
По словам очевидцев, в результате столкновения легковушка спасателей вылетела на тротуар и перевернулась.
Сообщается, что в авто находились два сотрудника ГСЧС, водитель машины пострадал, его забрали в больницу.
Пресс-служба управления патрульной полиции
В Одессе внедорожник перевернул автомобиль ГСЧС
Из-за ДТП движение по улице Ришельевская затруднено.
Напомним, в Одессе на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана горит ресторан "Песок".