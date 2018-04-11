Во Львове эвакуировали 800 человек из бизнес-центров из-за угрозы взрыва

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Около 800 человек эвакуировали из трех бизнес-центров во Львове после сообщения о минировании, сотрудники правоохранительных органов после проверки не нашли взрывоопасных предметов, сообщает областное управление полиции.

"Правоохранители обследовали помещения и близлежащие территории, взрывоопасные предметы не обнаружены", — говорится в сообщении на сайте полиции.

dyvys.info Проверка бизнес-центра во Львове после сообщения о минировании

По данным ведомства, на месте событий работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и другие службы.

Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложную информацию о минировании, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, по словам президента Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергея Шабовты, существует минимальный риск, что псевдоминирование окажется настоящим.