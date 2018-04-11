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    Происшествия

    Во Львове эвакуировали 800 человек из бизнес-центров из-за угрозы взрыва

    (обновлено: )3101
    Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложную информацию о минировании трех бизнес-центров во Львове. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.
    Проверка бизнес-центра во Львове после сообщения о минировании
    dyvys.info

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Около 800 человек  эвакуировали из трех бизнес-центров во Львове после сообщения о минировании, сотрудники правоохранительных органов после проверки не нашли взрывоопасных предметов, сообщает областное управление полиции.

    "Правоохранители обследовали помещения и близлежащие территории, взрывоопасные предметы не обнаружены", — говорится в сообщении на сайте полиции.

    dyvys.info
    Проверка бизнес-центра во Львове после сообщения о минировании

    По данным ведомства, на месте событий работали эксперты-взрывотехники, кинологи, следственно-оперативные группы и другие службы.

    Полицейские устанавливают личность анонима, который предоставил ложную информацию о минировании, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Напомним, по словам президента Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергея Шабовты, существует минимальный риск, что псевдоминирование окажется настоящим.

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