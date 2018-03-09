В Харькове из ночного клуба эвакуировали 1,5 тыс человек

Пресс-служба Полиции Харьковской области

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Харькове из ночного клуба эвакуировали 1500 человек в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Около 03.05 в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе в развлекательном заведении на улице "23 Августа" в центральном Шевченковском районе города (Харьков — Ред.). На место выехали следователи, эксперты-взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали 1500 человек. Эксперты проверили около 1 700 кв. м площади помещения. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не было обнаружено", — отметили в отделе.

Правоохранители разыскивают лиц, причастных к ложному вызову.

Напомним, в декабре минувшего года полиция задержала мужчину, заминировавшего окно в Черниговской области.