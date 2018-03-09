наверх
09.03.201823:21
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове из ночного клуба эвакуировали 1,5 тыс человек

    (обновлено: )315
    В полицию поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе в развлекательном заведении на улице "23 Августа" в центральном Шевченковском районе города.
    В Харькове из ночного клуба эвакуировали полторы тысячи человек
    Пресс-служба Полиции Харьковской области

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Харькове из ночного клуба эвакуировали 1500 человек в связи с сообщением о минировании. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

    "Около 03.05 в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о бомбе в развлекательном заведении на улице "23 Августа" в центральном Шевченковском районе города (Харьков — Ред.). На место выехали следователи, эксперты-взрывотехники и кинологи. Из здания эвакуировали 1500 человек. Эксперты проверили около 1 700 кв. м площади помещения. Никаких взрывных устройств или других опасных веществ не было обнаружено", — отметили в отделе.

    Правоохранители разыскивают лиц, причастных к ложному вызову.

    Напомним, в декабре минувшего года полиция задержала мужчину, заминировавшего окно в Черниговской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине