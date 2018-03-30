Под Москвой загорелась психбольница, эвакуированы более 200 пациентов

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Открытое горение в психиатрической больнице в подмосковном Ногинске ликвидировано, из здания, по уточненным данным, эвакуированы 224 человека, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"Открытое горение ликвидировано, все помещения проверены, пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из здания были эвакуированы 224 человека, в том числе 15 сотрудников персонала. По предварительным сведениям, очаг пожара находился в подсобном помещении на третьем этаже четырехэтажного кирпичного здания, где располагаются кабинеты администрации. Обстоятельства возгорания выясняются.

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Напомним, в воскресенье, 25 марта, в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел пожар. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).