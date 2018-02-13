При пожаре в ужгородском общежитии эвакуированы 300 человек

В Ужгороде вечером 12 февраля пожар возник в общежитии № 4 Ужгородского национального университета на улице Университетской.

После прибытия пожарно-спасательных частей выяснилось, что возгорание произошло в подсобном помещении на первом этаже шестиэтажного здания общежития.

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На момент возникновения пожара коридоры общежитии были заполнены дымом, поэтому спасатели немедленно начали выводить людей на свежий воздух из задымленных комнат. В общем эвакуировали 300 человек. Для спасения 12 человек пришлось использовать авто и выдвижные лестницы.

В течение часа пожар был ликвидирован. Погибших в результате пожара нет. Причина пожара и сумма нанесенного ущерба устанавливается.

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