В центре Черновцов горит колледж, эвакуированы сотни человек

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Здание транспортного колледжа загорелось в четверг в центре Черновцов, на данный момент пожар локализован, сообщает местное издание "Молодой буковинец".

Очаг возгорания находится на крыше.

На месте пожара сосредоточены 16 единиц техники и 61 человек личного состава и службы взаимодействия. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

molbuk.ua Пожар в здании транспортного колледжа в Черновцах

По словам городского главы Алексея Каспрука, из здания эвакуировали несколько сотен студентов, педагогов и работников учреждения. Причины возгорания пока не установлены.

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По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Два дня назад на Калиновском рынке в Черновцах произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в павильонах с коврами и охватил площадь не менее 500 квадратных метров. Со стихией боролись более десятка пожарных машин. Три человека пострадали. Один отравился угарным газом, еще двое получили травмы и были доставлены в больницу. Ущерб от пожара составляет десятки миллионов гривен.