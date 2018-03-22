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    В центре Черновцов горит колледж, эвакуированы сотни человек

    (обновлено: )9310
    Из здания транспортного колледжа в Черновцах эвакуировали несколько сотен студентов, педагогов и работников учреждения. Причины возгорания пока не установлены. Пожар локализован.
    Пожар в здании транспортного колледжа в Черновцах
    molbuk.ua

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Здание транспортного колледжа загорелось в четверг в центре Черновцов, на данный момент пожар локализован, сообщает местное издание "Молодой буковинец".

    Очаг возгорания находится на крыше. 

    На месте пожара сосредоточены 16 единиц техники и 61 человек личного состава и службы взаимодействия. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

    molbuk.ua
    Пожар в здании транспортного колледжа в Черновцах

    По словам городского главы Алексея Каспрука, из здания эвакуировали несколько сотен студентов, педагогов и работников учреждения. Причины возгорания пока не установлены.

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    По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

    Два дня назад на Калиновском рынке в Черновцах произошел масштабный пожар. Огонь вспыхнул в павильонах с коврами и охватил площадь не менее 500 квадратных метров. Со стихией боролись более десятка пожарных машин. Три человека пострадали. Один отравился угарным газом, еще двое получили травмы и были доставлены в больницу. Ущерб от пожара составляет десятки миллионов гривен.

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