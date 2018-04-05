Под Харьковом река преодолела берега и добралась до домов жителей

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Река Мжа разлилась в Змиеве Харьковской области, подтоплены погреба, сообщили очевидцы в социальных сетях, передает Status Quo.

По их данным, вода вплотную подобралась ко дворам и домам.

Смотрите также: В Чернигове река вышла из берегов: дамба не справляется с талой водой

Ранее сообщалось, что в Чернигове из-за разлива реки Стрижень подтоплено несколько улиц. Вода из водохранилища в районе Яловщины прибывает, власти города частично открыли шлюзы, чтобы не допустить перелива воды на проезжую часть по ул. Героев Чернобыля.