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    Происшествия

    Под Харьковом река преодолела берега и добралась до домов жителей

    Тема:

    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (34)

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    По данным очевидцев, в Змиеве Харьковской области вода вплотную подобралась ко дворам и домам из-за разлива реки Мжа, подтоплены погреба местных жителей.
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Status quo

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Река Мжа разлилась в Змиеве Харьковской области, подтоплены погреба, сообщили очевидцы в социальных сетях, передает Status Quo.

    По их данным, вода вплотную подобралась ко дворам и домам. 

    Смотрите также: В Чернигове река вышла из берегов: дамба не справляется с талой водой

    Ранее сообщалось, что в Чернигове из-за разлива реки Стрижень подтоплено несколько улиц. Вода из водохранилища в районе Яловщины прибывает, власти города частично открыли шлюзы, чтобы не допустить перелива воды на проезжую часть по ул. Героев Чернобыля.

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