По посетителям клуба в Ивано-Франковске открыли стрельбу, есть раненые

КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. Группа неизвестных в ночь на воскресенье, 1 апреля, открыла стрельбу по посетителям ночного клуба в Ивано-Франковске, два человека получили ранения ног, они госпитализированы, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и самом помещении ночного клуба. В это время полицейские увидели, как несколько мужчин садятся в автомобиль Nissan и стреляют, пытаясь убежать", — говорится в сообщении.

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Патрульные оперативно задержали четырех мужчин рядом с автомобилем, а одного — в кустах через дорогу. Еще одного злоумышленника поймали во дворах за клубом. Позже были перехвачены Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись стрелявшие.

"Три автомобиля и 11 мужчин, причастных к стрельбе, задержали патрульные в Ивано-Франковске", — сообщили в пресс-службе, уточнив, что все задержанные — жители Киевской, Харьковской и Луганской областей.

facebook.com/ivanofrankivskpatrolpolice На месте стрельбы возле клуба в Ивано-Франковске, 1 апреля 2018

Накануне стрельба произошла на парковке возле торгового центра "Магеллан" в Голосеевском районе Киева, конфликт вспыхнул между двумя водителями..