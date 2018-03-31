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    Стрельба у торгового центра в Киеве. Полиция сообщила детали

    (обновлено: )22740
    Со слов свидетелей, на проспекте Глушкова "из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие".
    Национальная полиция Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. 

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Полиция сообщила, что проверяет информацию о стрельбе у торгового центра в Киеве, где, по словам очевидцев, устроили стрельбу двое водителей.

    В городе был введен план "перехват", правоохранители разыскивают белый Mercedes-Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara.

    Как говорится в сообщении управления полиции в Киеве в соцсети Facebook, со слов свидетелей, на проспекте Глушкова "из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие".

    "На их поиски ориентированы все наряды. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями", — говорится в сообщении.

    По данным украинских СМИ, стрельба произошла на парковке возле торгового центра "Магеллан" в Голосеевском районе Киева.

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