Стрельба у торгового центра в Киеве. Полиция сообщила детали

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина.

Полиция сообщила, что проверяет информацию о стрельбе у торгового центра в Киеве, где, по словам очевидцев, устроили стрельбу двое водителей.

В городе был введен план "перехват", правоохранители разыскивают белый Mercedes-Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara.

Как говорится в сообщении управления полиции в Киеве в соцсети Facebook, со слов свидетелей, на проспекте Глушкова "из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие".

"На их поиски ориентированы все наряды. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями", — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, стрельба произошла на парковке возле торгового центра "Магеллан" в Голосеевском районе Киева.