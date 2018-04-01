СМИ установили след "Восточного корпуса" в разборках в Харькове

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КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В стрельбе возле ресторана "Агдан" в Харькове может быть замешан "Восточный корпус", пишет "Харьков. Комментарии" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, в настоящее время в городе происходит стратегический передел бизнеса иностранных диаспор. В частности, известно о недавней встрече их лидеров с представителями движения "Восточный корпус", которое якобы контролирует в Харькове ситуацию, связанную с нелегальными мигрантами.

Соответственно, по данным источника, на сегодняшний день все присутствующие в городе диаспоры могут быть обложены ежемесячной данью в пользу "Восточного корпуса". Исключением стала небольшая группа, которая попыталась отстоять свою позицию, что в результате и привело к очередной криминальной войне в городе.