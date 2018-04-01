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    СМИ установили след "Восточного корпуса" в разборках в Харькове

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (343)

    (обновлено: )27303
    По данным местного издания, в настоящее время в Харькове происходит стратегический передел бизнеса иностранных диаспор. В частности, известно о недавней встрече их лидеров с представителями движения "Восточный корпус".
    На месте расстрела мужчин у ресторана в Харькове
    Скриншот с Youtube

    КИЕВ, 1 апр — РИА Новости Украина. В стрельбе возле ресторана "Агдан" в Харькове может быть замешан "Восточный корпус", пишет "Харьков. Комментарии" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По словам собеседника издания, в настоящее время в городе происходит стратегический передел бизнеса иностранных диаспор. В частности, известно о недавней встрече их лидеров с представителями движения "Восточный корпус", которое якобы контролирует в Харькове ситуацию, связанную с нелегальными мигрантами.

    Стали известны подробности расстрела мужчин у ресторана в Харькове
    Нацполиция Харьковской области
    Перестрелка в Харькове: между собой разбирались кавказцы – спецкор

    Соответственно, по данным источника, на сегодняшний день все присутствующие в городе диаспоры могут быть обложены ежемесячной данью в пользу "Восточного корпуса". Исключением стала небольшая группа, которая попыталась отстоять свою позицию, что в результате и привело к очередной криминальной войне в городе.

    Поздно вечером 29 марта у ресторана на перекрестке улицы Ньютона и проспекта Льва Ландау обстреляли из автомата компанию людей, которая, выйдя из заведения, садилась в автомобиль Toyota Land Cruiser. По данным полиции, в результате происшествия двое мужчин 32 и 38 лет с огнестрельными ранениями были госпитализированы. 32-летний гражданин Азербайджана Измайлов Заур Азир Оглы, получивший огнестрельное ранение в голову, скончался. Его попутчик Рахим Зейналов получил огнестрельное ранение задней поверхности бедра – в больнице уточнили, что после оказания помощи мужчину отпустили домой. Правоохранители также сообщили, что злоумышленники выбросили оружие в снег и скрылись. 
    Нацполиция Харьковской области
    Стали известны подробности расстрела мужчин у ресторана в Харькове
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