наверх
30.03.201810:28
Курсы валют НБУ
  • USD26.54+ 0.14
  • EUR32.70- 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове расстреляли из автомата кавказцев. Введен план "перехват" - СМИ

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (339)

    (обновлено: )49110
    По информации СМИ, компания граждан из Кавказа вышла из ресторана, к ним подъехал автомобиль, пассажиры которого выпустили автоматную очередь. В результате стрельбы один человек погиб, еще один ранен.
    Полиция Харькова. Архивное фото
    сообщество Типичный Харьков во "ВКонтакте"

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Харькове произошла стрельба возле одного из ресторанов, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение, сообщает depo.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    В Киеве на улице Лютеранской убили мужчину
    kiev.informator.ua
    Убийство возле АП. В центре Киева зарезали мужчину и скрылись

    Инцидент произошел в четверг, 29 марта, около 23:00 в районе Новых Домов в Харькове. 

    "По предварительной информации, компания граждан из Кавказа вышла из ресторана, к ним подъехал автомобиль, пассажиры которого выпустили автоматную очередь. В результате стрельбы один человек (гражданин Азербайджана) погиб, еще один (гражданин Грузии) получил огнестрельное ранение. Сейчас в Харькове введен план-перехват", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что в на 8 марта в центре Киева на улице Владимирской загорелся ресторан, прибывшая полиция установила, что был произведен выстрел из гранатомета.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сгоревший кинозал в ТЦ "Зимняя вишня"
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Флаги США и России
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Рассмотрение апелляции по делу Н. Савченко в Киеве
    Арест Савченко: следствие, суд
    Олег Петренко
    Медреформа или медицинский геноцид?