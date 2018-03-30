В Харькове расстреляли из автомата кавказцев. Введен план "перехват" - СМИ

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В Харькове произошла стрельба возле одного из ресторанов, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение, сообщает depo.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в четверг, 29 марта, около 23:00 в районе Новых Домов в Харькове.

"По предварительной информации, компания граждан из Кавказа вышла из ресторана, к ним подъехал автомобиль, пассажиры которого выпустили автоматную очередь. В результате стрельбы один человек (гражданин Азербайджана) погиб, еще один (гражданин Грузии) получил огнестрельное ранение. Сейчас в Харькове введен план-перехват", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в на 8 марта в центре Киева на улице Владимирской загорелся ресторан, прибывшая полиция установила, что был произведен выстрел из гранатомета.