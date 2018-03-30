В полиции сообщили подробности расстрела кавказцев в Харькове

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Стали известны подробности расстрела мужчин, который произошел в четверг, 29 марта, вечером на Новых домах в Харькове возле ресторана "Агдам", пишет издание Newsroom.

"Инцидент произошел около 23:00. В полицию обратились местные жители, которые слышали выстрелы. Как выяснили правоохранители, когда группа из 10 мужчин вышла из ресторана, к ним подошли неизвестные и открыли огонь. В результате были ранены граждане 32 и 38 лет. Младший из них умер в больнице от огнестрельного ранения в голову, а его приятель получил пулю в бедро", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Харьковского горсовета, по словам врачей, один из доставленных в больницу раненных находился в состоянии клинической смерти, реанимационные мероприятия не дали результата. Второй потерпевший, у которого было ранение в ногу, получил амбулаторную помощь и он покинул медицинское заведение.

Нацполиция Харьковской области Стали известны подробности расстрела мужчин у ресторана в Харькове

По информации полиции также пулями поврежден автомобиль "Тойота". Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. По городу было срочно введен полицейскую операцию "Сирена". Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

Ранее сообщалось, что в Харькове произошла стрельба возле одного из ресторанов, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение.