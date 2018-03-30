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    В полиции сообщили подробности расстрела кавказцев в Харькове

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (340)

    (обновлено: )63112
    Как уточнили в пресс-службе Харьковского горсовета, по словам врачей, один из доставленных в больницу раненных находился в состоянии клинической смерти, реанимационные мероприятия не дали результата.
    Стали известны подробности расстрела мужчин у ресторана в Харькове
    Нацполиция Харьковской области

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Стали известны подробности расстрела мужчин, который произошел в четверг, 29 марта, вечером на Новых домах в Харькове возле ресторана "Агдам", пишет издание Newsroom.

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    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк
    Смертельные ловушки. Украинские воры становятся убийцами

    "Инцидент произошел около 23:00. В полицию обратились местные жители, которые слышали выстрелы. Как выяснили правоохранители, когда группа из 10 мужчин вышла из ресторана, к ним подошли неизвестные и открыли огонь. В результате были ранены граждане 32 и 38 лет. Младший из них умер в больнице от огнестрельного ранения в голову, а его приятель получил пулю в бедро", — говорится в сообщении. 

    Как уточнили в пресс-службе Харьковского горсовета, по словам врачей, один из доставленных в больницу раненных находился в состоянии клинической смерти, реанимационные мероприятия не дали результата. Второй потерпевший, у которого было ранение в ногу, получил амбулаторную помощь и он покинул медицинское заведение.

    Нацполиция Харьковской области
    Стали известны подробности расстрела мужчин у ресторана в Харькове

    По информации полиции также пулями поврежден автомобиль "Тойота". Нападавшие с места происшествия скрылись, бросив оружие. По городу было срочно введен полицейскую операцию "Сирена". Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

    Ранее сообщалось, что в Харькове произошла стрельба возле одного из ресторанов, в результате чего один человек погиб, еще один получил ранение.

     

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