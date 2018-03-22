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    В Чернигове готовились к проведению антиукраинских акций - прокуратура

    (обновлено: )38207
    По информации прокуратуры Крыма, в ходе указанных обысков обнаружены и изъяты гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, "георгиевские" ленточки и российские флаги.
    Обыски в Чернигове
    Прокуратура АР Крым

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. В Чернигове во время обысков изъято взрывчатое оружие и доказательства подготовки к проведению антиукраинских акций, сообщает прокуратура Автономной Республики Крым.

    В Киеве накрыли администраторов антиукраинских групп в соцсетях. Видео
    СБУ/Youtube
    В Киеве "накрыли" администраторов антиукраинских групп в соцсетях

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    20 марта прокуратура совместно с департаментом защиты национальной государственности СБУ провела в Чернигове 6 обысков по месту жительства "лиц, причастных к организации антигосударственных акций в Украине, направленных на нанесение вреда международному имиджу Украины и дестабилизации общественно-политической ситуации в нашем государстве".    

    "В ходе указанных обысков обнаружены и изъяты запрещенные предметы, в том числе, гранаты, тротиловые шашки с электрическими запалами, а также карты регионов Украины с отметками мест, "георгиевские" ленточки и российские флаги, свидетельствующие о подготовке к указанным противоправным антиукраинских акций", – говорится в сообщении.

    Дело возбуждено по ч. 3 ст. 110, ч.1 ст. 111 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины.

    Прокуратура АР Крым
    Обыски в Чернигове

    Напомним, ранее пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Генпрокуратура провела массовые обыски в складских и офисных помещениях компании "Новая почта" в нескольких городах и якобы нашла признаки уклонения от уплаты налогов.

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