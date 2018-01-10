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    Культура

    СБУ проверит солиста Львовской оперы, подозреваемого в антиукраинских взглядах

    (обновлено: )15205
    Руководство Львовского театра оперы и балета пока не комментирует обвинения в отношении своего солиста, сообщив, что "будет назначено служебное расследование.
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины начала проверку деятельности солиста Львовского театра оперы и балета имени Крушельницкой, которого сайт "Миротворец" включил в свою базу за якобы антиукраинские взгляды, сообщил в среду информационному агентству УНИАН пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

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    "В 2015 году в отношении этого работника Львовского театра оперы и балета СБУ уже проводила проверку, и ему было вынесено официальное предостережение от подобных деструктивных действий. Тогда не было достаточных доказательств и состава преступления, чтобы возбуждать против него уголовное производство из-за сепаратизма или государственной измены, но были определенные основания вынести ему официальное предостережение. Сейчас СБУ начала новую юридическую проверку, после завершения которой будут приняты соответствующие решения", — сообщил представитель СБУ.

    По данным агентства, руководство Львовского театра оперы и балета пока не комментирует обвинения в отношении своего солиста, сообщив, что "будет назначено служебное расследование".

    Сам Санжаревский сейчас находится за границей, он пообещал прокомментировать ситуацию после возвращения в Украину.

    Напомним, ранее СБУ заявила о "российском следе" в хакерских атаках на Украину.

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