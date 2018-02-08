Одесситу дали три года за "антиукраинские репосты" в соцсети

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Одессе мужчина осужден за антиукраинские репосты в российской социальной сети "ВКонтакте", сообщает УНИАН со ссылкой на соответствующий приговор Киевского районного суда Одессы.

Судом установлено, что мужчина, используя свой ноутбук, распространял соответствующие репосты записей с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения государственной границы Украины. Такие репорсты на "Стене" (публичной доске объявлений), на созданной им странице "ВКонтакте", он делал неоднократно в течение 2017 года. Осужденный, имя которого не называется, также делал репосты с призывами о захвате в Украине государственной власти.

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Мужчина признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Вместе с тем, как отметили в суде, установлено, что обвиняемый беспрекословно признал свою вину в совершении уголовных преступлений и раскаивается.

Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы без конфискации имущества с отсрочкой исполнения приговора на 1 год, который станет для него испытательным сроком.

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В среду, 7 февраля, Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства — В. Захарченко, В. Ратушняка и П. Федчук — подобные ходатайства прокуроров будут рассматриваться в ближайшее время.