В Киеве "накрыли" администраторов антиукраинских групп в соцсетях

Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами "к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и распространяли информацию, которая дискредитирует проведения антитеррористической операции".

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Во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности. Открыто уголовное дело.