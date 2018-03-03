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    В Киеве "накрыли" администраторов антиукраинских групп в соцсетях

    (обновлено: )14907
    Сотрудники СБУ разоблачили в Киеве администраторов антиукраинских групп в социальных сетях. Два жителя столицы создали в соцсетях ряд аккаунтов, через которые осуществляли администрирование и модерирование антиукраинских сообществ.
    СБУ/Youtube

    Правоохранители задокументировали, что злоумышленники размещали на интернет-страницах материалы с призывами "к свержению конституционного строя и государственной власти, популяризации незаконных вооруженных формирований ОРДЛО и распространяли информацию, которая дискредитирует проведения антитеррористической операции".

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    Во время обысков по месту жительства фигурантов дела сотрудники СБУ обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами осуществления противоправной деятельности. Открыто уголовное дело.

    СБУ
    Разоблачение администраторов антиукраинских групп в соцсетях

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