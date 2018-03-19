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    В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами

    (обновлено: )187
    В момент аварии в маршрутке находились 18 человек, из них двое госпитализированы. По данным очевидцев, водитель ехать "с очень большой скоростью". ДТП произошло на Днепровском шоссе.
    На месте ДТП с участием маршрутки в Запорожье
    gazeta.zp.ua

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Пассажирский микроавтобус перевернулся в понедельник в Запорожье, есть пострадавшие.

    "На Днепровском шоссе на огромной скорости опрокинулась 49-я маршрутка с пассажирами", — сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.

    iz.com.ua
    На месте ДТП с участием маршрутки в Запорожье

    Cогласно сообщению, на месте ДТП работают три бригады "скорой помощи".

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    В свою очередь другое запорожское издание "Индустриалка" уточняет, что в маршрутке в момент аварии находилось 18 пассажиров. Автобус перевернулся в районе заезда на заправку на Днепровском шоссе. От силы удара в маршрутке разбилось лобовое стекло.

    Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области, транспортное средство перевернулось из-за того, что водитель наехал на заснеженный бордюр, который он не заметил.

    "Из 18-ти человек двое госпитализированы в 5-ю горбольницу. Пострадавшие находятся в сознании", — говорится в сообщении.

    Житель Запорожья Виктор Шейко выложил на своей странице в Facebook видео с места ДТП, сопроводив описанием: "Водитель ехал с очень большой скоростью. Все пассажиры живы, проходят осмотр на месте. Маршрут 49. Свидетели говорят ехал больше 100 км/ч".

    Ранее в Кропивницком полицейские задержали водителя маршрутки с уровнем алкоголя в крови в 11 раз превышающем норму.

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