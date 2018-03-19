В Запорожье перевернулась маршрутка с пассажирами

КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Пассажирский микроавтобус перевернулся в понедельник в Запорожье, есть пострадавшие.

"На Днепровском шоссе на огромной скорости опрокинулась 49-я маршрутка с пассажирами", — сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.

iz.com.ua На месте ДТП с участием маршрутки в Запорожье

Cогласно сообщению, на месте ДТП работают три бригады "скорой помощи".

В свою очередь другое запорожское издание "Индустриалка" уточняет, что в маршрутке в момент аварии находилось 18 пассажиров. Автобус перевернулся в районе заезда на заправку на Днепровском шоссе. От силы удара в маршрутке разбилось лобовое стекло.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Запорожской области, транспортное средство перевернулось из-за того, что водитель наехал на заснеженный бордюр, который он не заметил.

"Из 18-ти человек двое госпитализированы в 5-ю горбольницу. Пострадавшие находятся в сознании", — говорится в сообщении.

Житель Запорожья Виктор Шейко выложил на своей странице в Facebook видео с места ДТП, сопроводив описанием: "Водитель ехал с очень большой скоростью. Все пассажиры живы, проходят осмотр на месте. Маршрут 49. Свидетели говорят ехал больше 100 км/ч".

Ранее в Кропивницком полицейские задержали водителя маршрутки с уровнем алкоголя в крови в 11 раз превышающем норму.