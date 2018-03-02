На Житомирской трассе в сторону Киева маршрутка протаранила автобус

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 2 марта, на Житомирской трассе в сторону Киева произошло ДТП с маршруткой, сообщает пользователь Игорь Ушневич в thepictaram.

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"Внимание!!! Всем, кто будет ехать по Житомирской трассе в сторону Киева!!! Не доезжая Чайки, маршрутное такси протаранило на развороте автобус. Перекрыты все полосы. Дай Бог, чтоб все были живы. Пожалуйста,будьте все предельно внимательны и осторожны!!", — написал он.

Напомним, в четверг, 1 марта, утром в Киев из-за погоды были зафиксированы 10-балльные заторы, произошло около 20 ДТП.