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    На Житомирской трассе в сторону Киева маршрутка протаранила автобус

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    По данным соцсетей, на Житомирской трассе не доезжая Чайки, маршрутное такси протаранило на развороте автобус. Перекрыты все полосы.
    На Житомирской трассе в сторону Киева маршрутка протаранила автобус
    thepictaram

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. В пятницу, 2 марта, на Житомирской трассе в сторону Киева произошло ДТП с маршруткой, сообщает пользователь Игорь Ушневич в thepictaram.

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    "Внимание!!! Всем, кто будет ехать по Житомирской трассе в сторону Киева!!! Не доезжая Чайки, маршрутное такси протаранило на развороте автобус. Перекрыты все полосы. Дай Бог, чтоб все были живы. Пожалуйста,будьте все предельно внимательны и осторожны!!", — написал он.

    Напомним, в четверг, 1 марта, утром в Киев из-за погоды были зафиксированы 10-балльные заторы, произошло около 20 ДТП.

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