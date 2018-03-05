В Черновцах маршрутка сбила ребенка

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Черновцах 68-летний житель Прикарпатья, управляя автомобилем "Мерседес Спринтер", допустил наезд на 17-летнюю девушку.

На момент ДТП девушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Вследствие ДТП травмирована девушка была госпитализирована в городскую детскую клиническую больницу.

Как показало медицинское освидетельствование, водитель транспортного средства был трезв.

По факту ДТП сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводятся следственные действия.

Ранее представитель Центрального регионального центра МЧС РФ сообщил РИА Новости, что два человека пострадали, по предварительным данным, при столкновении пассажирского автобуса со снегоуборочной машиной на федеральной трассе М-2 в Чеховском районе Московской области. По данным СМИ, в автобусе были граждане Украины.