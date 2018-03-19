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В Черкассах дотла сгорела фура: кадры с места ЧП
08:33
19.03.2018
20
Типичные Черкассы/Facebook
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Места
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