В Николаеве покончил с собой руководитель аэропорта - СМИ

КИЕВ, 18 мар — РИА новости Украина.

В Николаеве в воскресенье, 18 марта, покончил с собой в своей квартире 29-летний руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин, сообщает местное издание НикВести

Как сообщили изданию в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время происшествия в доме находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.

"Потерпевший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", — говорится в сообщении.

По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие.

Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" III степени.

Напомним, в январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих. Из них 11, а это половина, совершили самоубийства.