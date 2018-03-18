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    В Николаеве покончил с собой руководитель аэропорта - СМИ

    (обновлено: )51220
    Как сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время происшествия в доме находилась вся его семья.
    Владислав Волошин
    korrespondent.net/

    КИЕВ, 18 мар — РИА новости Украина. 

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    В Николаеве в воскресенье, 18 марта, покончил с собой в своей квартире 29-летний руководитель областного аэропорта, летчик-герой Владислав Волошин, сообщает местное издание НикВести.

    Как сообщили изданию в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Николаевской области, во время происшествия в доме находилась вся его семья. На место происшествия прибыли медики и следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции.

    "Потерпевший был срочно госпитализирован, но в больнице скорой медицинской помощи скончался от полученных повреждений", — говорится в сообщении.

    По словам родственников, погибший в последнее время находился в подавленном состоянии и высказывал тревожные намерения. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство), ведется следствие.

    Владислав Волошин был одним из героев АТО, был награжден орденом "За мужество" III степени.

    Напомним,  в январе 2018 года в ВСУ по небоевым причинам погибли 22 военнослужащих. Из них 11, а это половина, совершили самоубийства.

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